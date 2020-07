Port du masque obligatoire à Genève Aéroport

Le port d'un masque d'hygiène sera obligatoire dès mardi à Genève Aéroport, a annoncé lundi l'établissement public autonome sur Twitter. Cette mesure n'est pas prévue à l'aéroport de Zurich.

A Genève Aéroport, un masque devra être porté dans tous les secteurs, dont les départs et les arrivées ainsi que les restaurants. Dès mardi, le port du masque sera obligatoire dans tous les commerces genevois. De plus, du gel hydroalcoolique devra être placé à l'entrée de tous les établissements et installations ouverts au public, et la clientèle sera tenue de se désinfecter les mains.

L'aéroport de Zurich ne prévoit pas, pour l'heure, d'obligation de porter le masque, a indiqué à Keystone-ATS son service de presse. Une grande partie des voyageurs et du personnel en portent déjà lorsque le respect de la distance sanitaire n'est pas possible. En outre, des compagnies aériennes, dont Swiss, exigent le port du masque.

Conformément aux instructions des autorités, l'EuroAirport de Bâle-Muhlouse-Fribourg impose le port du masque. En effet, la plateforme se situe sur le territoire français et est exploité par la Suisse et la France.

/ATS