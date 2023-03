Porté par les cessions, Ruag International améliore sa rentabilité

Le groupe aéronautique Ruag International a enregistré en 2022 une nette amélioration de sa rentabilité grâce aux cessions réalisées. Le chiffre d'affaires s'est en revanche replié au cours de cet exercice.

De janvier à décembre, le bénéfice net a bondi de 164,5% à 154 millions de francs et le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est établi à 178 millions, une hausse de 153,4%, indique mardi un communiqué du groupe bernois.

Les recettes en revanche se sont contractées de 23,8% à 945 millions après la vente des activités Ruag Simulation & Training, Ruag Ammotec et Ruag Australie. En ne considérant que les activités poursuivies, le chiffre d'affaires a pris 7% en comparaison annuelle.

La division dédiée aux activités spatiales, renommée Beyond Gravity en mai dernier, a remporté d'importants contrats notamment auprès d'Amazon et son projet de satellites Kuiper. Son chiffre d'affaires s'est enrobé de 11,7% à 356 millions et ses commandes de 10,3%.

L'aéronautique pour sa part s'est stabilisé et a engrangé davantage de commandes auprès son client principal Airbus. Le chiffre d'affaires de Ruag Aerostructures a ainsi avancé de 12,6% à 235 millions et les commandes de 19,4%.

Au cours de l'exercice en cours, Ruag International prépare la cession des unités basées à Oberpfaffenhofen/Eger et Emmen dédiées à la construction de structures d'avions.

Beyond Gravity continuera pour sa part le processus de réorganisation déjà en cours. Cette division devrait également être vendue d'ici fin 2025

/ATS