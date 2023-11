Portugal: premier ministre éclaboussé par une affaire de corruption

Le Premier ministre portugais Antonio Costa a annoncé mardi sa démission. Il est éclaboussé par une affaire de corruption liée à l'attribution de contrats énergétiques, qui a conduit notamment à l'inculpation de l'un de ses ministres et de son chef de cabinet.

Prévue à 14h00, une allocution du chef de gouvernement a été retardée. Selon les médias portugais, M. Costa s'est entretenu avec le chef de l'Etat, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, qui a également parlé avec le procureur de la République.

L'affaire qui le touche porte sur des soupçons de 'malversation, corruption active et passive de titulaires de fonctions politiques et de trafic d'influence' dans l'attribution notamment de concessions d'exploration de lithium et de production d'hydrogène.

Au cours de l'enquête, 'le nom et l'autorité du Premier ministre ont également été cités par les suspects', a indiqué mardi le ministère public dans un communiqué. Soupçonné d'être lui-même intervenu 'pour débloquer des procédures' dans le cadre de cette affaire, Antonio Costa fera 'l'objet d'une enquête' autonome, toujours selon le parquet.

/ATS