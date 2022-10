Prendre les transports publics ne coûtera pas plus cher en 2023

Les prix des billets des transports publics resteront stables pour l'année 2023. Seules 'quelques rares entreprises touristiques' prévoient d'adapter leurs tarifs pour l'année prochaine, indique lundi l'Alliance SwissPass.

Ces prix stables le seront pour la septième année consécutive, précise l'alliance dans un communiqué.

Par ailleurs, dès le 11 décembre prochain, date de l'entrée en vigueur du nouvel horaire des CFF, il existera un groupe de clients propres aux vélos et aux chiens, qui permettra un achat de billets 'simplifié'. Il sera possible de sélectionner lors du processus d’achat le fait que l’on voyage avec un vélo ou un chien, et le système de vente émettra le billet au meilleur prix.

Seules les relations permettant de charger son vélo seront indiquées. Celles-ci seront plus nombreuses: elles correspondront désormais majoritairement au rayon de validité de l’abonnement général, les exceptions concernant des restrictions d’exploitation.

Enfin, le passeport chien introduit en décembre de l’année passée sera également disponible sous forme d’abonnement mensuel.

Fin du 'RailPlus'

L'Alliance SwissPass indique par contre que la carte de réduction 'RailPlus', qui donnait droit à un rabais de 15 % sur le prix régulier dans le trafic international voyageurs, sera supprimée. Cette carte a continuellement perdu de son attrait en raison des billets dégriffés, avec lesquels elle ne fonctionnait pas.

L'alliance compte encore proposer en 2023 'd'importants changements dans l'assortissement destiné à la jeunesse', ainsi qu'un nouveau modèle d'abonnement avec un avoir acheté à prix réduit.

/ATS