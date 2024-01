Près de 60% des économistes en chef anticipent un recul en 2024

Près de 60% des économistes en chef anticipent un recul de la croissance économique cette année. Et environ 70% affirment que la fragmentation va s'accélérer, selon un sondage publié lundi par le Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR).

La même part de ces dizaines d'experts, ou davantage encore, s'attend à des pertes sur le marché de l'emploi et les conditions financières. Toutes les régions partent sur une inflation élevée cette année encore et aucune ne devrait pouvoir s'appuyer sur une importante croissance.

Selon plus de 85% des économistes interrogés, l'Asie devrait obtenir des avancées modérées. En revanche, ils sont moins nombreux à faire cette évaluation sur la Chine.

En Europe, en quelques mois, le nombre de personnes qui ne s'attendent qu'à une croissance peu élevée ou très peu élevée a doublé pour s'établir à 77%. Six sur dix parlent eux de croissance modérée ou plus importante aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. En revanche, la situation semble s'améliorer en Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne.

/ATS