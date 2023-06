Près de 60% des places d'apprentissage sont attribuées

Sur les quelque 77'000 places d'apprentissage proposées pour l'été 2023, près de 63% sont d'ores et déjà attribuées depuis le mois d'avril. L'hôtellerie-restauration et la construction sont les branches qui proposent le plus de postes.

C'est ce qu'a indiqué mardi la plateforme de places d'apprentissage Yousty. Le niveau actuel des places occupées s'inscrit au-dessus de celui de l'année précédente. Les jeunes envisagent le plus souvent une formation professionnelle après la scolarité obligatoire.

/ATS