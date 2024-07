Prix à la production et à l'importation: jeu à somme nulle en juin

L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) est demeuré stable en juin en glissement mensuel, l'allègement des prix importés compensant un renchérissement de la production indigène.

L'indice PPI, compilé par l'Office fédéral de la statistique (OFS), est considéré comme un indicateur avancé de l'inflation. Les statisticiens fédéraux recensent notamment dans leur point de situation périodique lundi une chute des prix des hydrocarbures et produits pétroliers à l'importation, qu'a compensé un envol de ceux des produits alimentaires manufacturés dans le pays.

Le sous-indice des prix à la production s'est ainsi enrobé de 0,1%, quand celui des prix à l'importation s'est étiolé de 0,2%.

Loin derrière les denrées alimentaires, le tabac et ses dérivés, les produits agricoles et les produits en métaux non ferreux ont aussi contribué au renchérissement des produits indigènes.

A l'importations, ce sont surtout les fruits, les confiseries, les automobiles, les ordinateurs ou encore les préparations pharmaceutiques qui ont accentué le recul du sous-indice induit par les produits pétroliers.

Sur un an, l'indice PPI a fondu de 1,9%, aidé principalement par un allègement de 3,2% de la facture à l'importation. Les prix des produits autochtones restent, eux, sur un recul de 1,2%.

/ATS