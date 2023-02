Problèmes sur Twitter le jour du lancement des tweets à 4000 signes

Des dizaines de milliers d'utilisateurs de Twitter ont fait état mercredi de problèmes techniques sur le réseau social, se disant notamment dans l'impossibilité de tweeter. Mercredi était le jour du lancement des tweets pouvant aller jusqu'à 4000 caractères.

Plus de 45'000 rapports d'incident ont été relevés par le site Downdetector, pour l'essentiel après 22h30. Selon le site The Information, l'actionnaire principal et directeur général de Twitter Elon Musk a demandé aux équipes de la plateforme de suspendre tout développement dans l'attente de la résolution de ces difficultés techniques.

La panne pourrait être liée à des modifications qui empêchent les requêtes des usagers d'être dirigées vers la bonne destination, a ajouté le site. Sur le réseau social, des dizaines d'usagers ont dit avoir échoué à poster des messages, Twitter leur indiquant qu'ils avaient dépassé la 'limite quotidienne' du nombre de tweets.

Des médias américains ont relevé qu'avait été ajoutée mercredi, sur le site d'assistance de Twitter, la mention d'une limite fixée à 2400 tweets par jour.

Twitter Blue

D'autres utilisateurs ont indiqué ne plus pouvoir utiliser l'application TweetDeck, plateforme qui permet de visualiser plusieurs comptes et listes sur le même écran.

Ces perturbations interviennent le jour du lancement d'un nouveau format de tweet réservé aux abonnés à Twitter Blue, le nouveau service payant facturé huit dollars par mois aux Etats-Unis.

Les membres de Twitter Blue pourront désormais poster des messages d'une longueur allant jusqu'à 4000 caractères, alors que la limite restera fixée à 280 signes pour les autres.

Tous les utilisateurs de la plateforme auront la possibilité de les retweeter, y compris ceux qui ne sont pas abonnés à Twitter Blue, a indiqué le réseau social sur son site d'assistance aux usagers.

