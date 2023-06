Procès d'un ancien de Miscosoft pour revente illégale à des écoles

Un Suisse de 65 ans comparaît depuis mardi à Winterthour (ZH) pour une grosse affaire d'escroquerie présumée. Cet ancien directeur de ventes chez Microsoft Suisse aurait empoché des millions de francs en revendant illégalement des licences de logiciels à des écoles.

Les faits incriminés remontent à une période allant de 2004 à 2012. L'homme avait été arrêté en 2013, un an après son licenciement par le géant de l'informatique. Il avait été mis en détention préventive durant un an dans la foulée.

Il clame son innocence

Le principal intéressé est accusé d'avoir vendu à des communes, à des villes et à des cantons des licences de logiciels destinées à des écoles, des classes maternelles aux gymnases. Il aurait abusé de la méthode de revente pratiquée par son employeur.

Face aux juges, le sexagénaire a rejeté en matinée les reproches formulés par le procureur et clamé son innocence. 'J'ai trimé comme un fou pour Microsoft et j'ai fait beaucoup de chiffre d'affaires', a-t-il souligné.

Revente par sociétés-écrans

Microsoft ne vendait pas ses licences directement aux écoles, mais par l'intermédiaire de revendeurs. Selon l'acte d'accusation, le prévenu a créé des sociétés-écrans qu'il alimentait en mandats de revente de licences, en tant que chef de ventes. De cette manière, il a encaissé directement plus de 4 millions de francs de reventes de manière illégale.

Le prévenu aurait placé au coeur de son réseau illégal une société qui a géré parfois jusqu'à 90% des ventes de licences Microsoft dans le domaine scolaire. Le Ministère public l'a inculpé d'escroqueries par métier.

Un complice présumé

Un coaccusé âgé de 52 ans comparaît, lui aussi, devant le Tribunal de district de Winterthour au cours de ce procès de plusieurs jours. Il est accusé de complicité d'escroqueries par métier pour avoir aidé le principal accusé en travaillant pour plusieurs sociétés-écrans créées par ce dernier.

Ce procès n'a lieu que plus de 10 ans après la découverte des faits. Ce délai est dû à la complexité du cas. L'acte d'accusation s'étale sur plus de 100 pages et détaille notamment le système de vente à plusieurs niveaux de Microsoft.

