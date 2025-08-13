Prolongation de huit ans du taux spécial de TVA dans l'hébergement

Le taux spécial de la TVA pour le secteur de l'hébergement, aujourd'hui de 3,8%, sera prolongé ...
Le taux spécial de la TVA pour le secteur de l'hébergement, aujourd'hui de 3,8%, sera prolongé de huit ans. Sur demande du Parlement, le Conseil fédéral a ouvert mercredi une consultation à ce sujet. Le délai court jusqu'au 18 novembre.

Dans l'hébergement, le taux de la TVA peut être fixé plus bas que le taux normal, mais plus haut que le taux réduit. Le Parlement a ainsi prolongé à l'été 2017 et jusqu'en 2027 le taux spécial actuel de 3,8%.

Désormais, le gouvernement propose une prolongation jusqu'à fin 2035 lorsque l’actuel régime financier expirera. La question du maintien de ce taux pour les prestations d'hébergement pourra être examinée dans le cadre des discussions portant sur le nouveau régime financier, précise le Conseil fédéral dans son communiqué.

Les Chambres fédérales avaient transmis une motion demandant de fixer le taux une bonne fois pour toutes à 3,8%. Mais le gouvernement s'était opposé au texte, invoquant l'amélioration de la situation économique du secteur du tourisme depuis 1996, année de l'introduction du taux spécial.

Cette prolongation entraîne un manque à gagner d’environ 300 millions de francs par an pour la Confédération par rapport au montant inscrit à partir de 2028 dans le plan financier en vigueur, relève le gouvernement. En raison du frein à l'endettement, cette baisse devra être compensée par une réduction des dépenses ou une augmentation des recettes dans d'autres domaines.

