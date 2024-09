Prolongation des suspensions de vols vers Beyrouth et Tel-Aviv

Plusieurs compagnies aériennes ont annoncé jeudi prolonger la suspension de leurs vols pour Tel-Aviv et Beyrouth, en raison des tensions dans la région. L'armée israélienne a indiqué avoir bombardé le même jour une centaine de positions du Hezbollah au Liban.

'En raison de la situation sécuritaire à destination, Air France suspend ses liaisons' entre Paris 'et Beyrouth' et entre Paris 'et Tel-Aviv jusqu'au 20 septembre', a fait savoir la compagnie à l'AFP.

Dans le même temps, Lufthansa a prolongé la suspension de ses vols pour Tel-Aviv, jusqu'au 24 septembre inclus, et jusqu'au 26 octobre pour Beyrouth. La compagnie allemande a également suspendu ses vols pour Téhéran en Iran, jusqu'au 24 septembre inclus.

De son côté, la compagnie américaine Delta Air Lines a indiqué jeudi prolonger jusqu'à la fin de l'année la suspension de sa desserte entre New York et Tel-Aviv, initialement prévue jusqu'à fin octobre.

/ATS