Promotion économique: 24 entreprises étrangères implantées à Genève

Genève a accompagné en 2025 l'implantation dans le canton de 24 nouvelles sociétés étrangères ...
Promotion économique: 24 entreprises étrangères implantées à Genève

Promotion économique: 24 entreprises étrangères implantées à Genève

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Genève a accompagné en 2025 l'implantation dans le canton de 24 nouvelles sociétés étrangères, avec à la clé la création de plus de 200 emplois dans les trois prochaines années. Ces chiffres ressortent du bilan de la promotion économique 2025 présenté mardi.

Au total, 159 entreprises étrangères ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé et 24 ont finalisé leur implantation, indique le Département de l'économie et de l'emploi (DEE). Ces sociétés proviennent notamment de France, des États-Unis, de Chine, du Japon, des Émirats arabes unis, de Belgique, du Danemark ou des Pays-Bas.

Les entreprises concernées sont actives dans la finance, le négoce de matières premières ou l’horlogerie ainsi que dans des domaines émergents tels que l’économie numérique ou les sciences de la vie. 'La stabilité, la fiabilité et la prévisibilité offertes par Genève constituent des atouts essentiels face à l’aggravation de la situation géopolitique internationale', a relevé la conseillère d’État Delphine Bachmann, chargée du DEE.

/ATS
 

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