Quatorze milliards de plus pour financer le développement du rail

Le développement de l'infrastructure ferroviaire d'ici 2035 coûtera plus cher que prévu. Aux 16,5 milliards de francs déjà approuvés par les Chambres fédérales pourraient s'ajouter jusqu'à 14 milliards de francs, a indiqué jeudi l'Office fédéral des transports (OFT).

En l'état actuel, les coûts de la 'consolidation' s'élèvent à 8,5 milliards de francs pour différentes extensions importantes, telles que des transformations de gares, de nouvelles voies et des installations de stationnement. A cela s’ajoutent des surcoûts pour des projets déjà décidés,comme le tunnel de Brütten, sur la ligne Zurich-Winterthour.

Des investissements supplémentaires sont également nécessaires, notamment pour la sécurité de l’exploitation de plusieurs gares ou en vue de futures augmentations du nombre d’usagers.

Ces mesures sont nécessaires pour permettre la mise en oeuvre durable et stable du projet d'offre 2035, précise l'OFT. Le développement de l’offre ferroviaire vise à renforcer la cadence sur 60 lignes et à offrir 20% de places assises en plus.

/ATS