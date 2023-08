Quatre Bornes: oppositions rejetées par le Tribunal cantonal

Le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté le recours des opposants aux trois éoliennes prévues dans la commune de Val-de-Ruz dans le cadre du parc éolien des Quatre Bornes. Un appel au Tribunal fédéral peut être déposé.

'Après un examen approfondi des divers aspects notamment liés à l'impact environnemental, l'efficacité énergétique, la préservation du patrimoine et la biodiversité, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté le recours des opposants au parc éolien des Quatre Bornes', a indiqué mardi le Groupe E, porteur du projet.

Selon la Cour, l’intérêt national du volet neuchâtelois du projet est reconnu, le plan directeur cantonal n’est pas remis en question et les mesures de compensations prévues sont pertinentes et satisfaisantes. Les six éoliennes localisées dans le canton de Berne font actuellement l'objet d'une procédure séparée, a précisé le Groupe E.

/ATS