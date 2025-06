Quatre fois plus d'électricité aux centres de données qu'en moyenne

La consommation électrique des centres de données, exploités notamment pour l'intelligence artificielle (IA), est quatre fois supérieure à la moyenne. De 2020 à 2023, quatre des principaux acteurs ont vu la leur exploser de 150%, a averti jeudi l'UIT à Genève.

Dans un rapport, elle dévoile les chiffres pour 2023. Dans les six ans qui ont précédé, depuis 2017, la consommation des centres de données a augmenté de 12% chaque année, affirme l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Plus positif toutefois, davantage d'entreprises ont établi des objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre, ont recouru à des énergies renouvelables ou se sont alignées avec des cadres scientifiques. 'Davantage doit être fait', estime la secrétaire générale de l'agence onusienne Doreeen Bogdan-Martin.

Il faut une réponse aux défis de ces effets énergétiques, ajoute l'UIT. Les émissions de gaz à effet de serre de quelque 160 entreprises numériques les plus importantes ont constitué 0,8% du total en 2023. Et celles-ci absorbaient également 2,1% de la consommation d'électricité, dont la moitié est liée à 10 sociétés seulement.

Parmi les entreprises, 41 se sont engagées à la neutralité carbone d'ici 2050 et 51 même avant. Autre indication, 23 fonctionnaient entièrement aux énergies renouvelables, sept de plus que l'année précédente. Plus de 100 sociétés publiaient en 2023 leurs émissions indirectes liées à toute leur filière, un chiffre en augmentation d'un tiers sur un an.

L'UIT demande de renforcer les efforts, de recourir davantage encore aux énergies renouvelables, de collaborer avec les entreprises énergétiques et également de dévoiler toutes les émissions liées à l'IA. Cette situation doit être reflétée dans les engagements nationaux des Etats, a encore ajouté l'agence onusienne.

/ATS