Quelque 500 femmes dans les rues de Lausanne à la mi-journée

Quelques centaines de femmes manifestaient dimanche dans les rues de Lausanne ainsi qu'à Nyon, Vevey et Renens à l'occasion de la grève féministe. Dans la capitale vaudoise, elles n'étaient que 500 environ à la mi-journée, réparties sur quatre places du centre-ville.

Après un lancement de la journée vers minuit déjà, avec quelque 300 personnes réunies sur la place St-François rebaptisée SaintE FrançoisE pour l'occasion, la grève s'est poursuivie dès 11h00 avec une action autour de la place de l'Europe. Plusieurs banderoles ont été déroulées sur le Grand-Pont ainsi que sur deux passerelles au-dessus de la place, selon Keystone-ATS.

Les messages inscrits ont mélangé à la fois des slogans féministes, proclimatiques et antiracistes. Une centaine de personnes ont participé à ce rassemblement, dont une quinzaine de femmes seins nus sur une des passerelles. Les gens ont entonné à plusieurs reprises 'Solidarité avec les femmes du monde entier'.

Thématiques différentes

La grève s'est poursuivie ensuite dans trois endroits de la ville dès midi. Des actions et des prises de parole collective ont eu lieu avec des thématiques différentes: travailleuses en première ligne durant la crise du coronavirus à la Sallaz, violences raciales et afroféminisme à la Riponne et travail dans le domaine soignant et éducatif à Ouchy.

A 13h00, près de 300 personnes étaient réunies à la Riponne et respectivement une cinquantaine sur les deux autres places, selon Keystone-ATS. Et des dizaines d'autres défilaient çà et là dans les rues lausannoises. Si la couleur violette était bien visible, elle n'était pas aussi généralisée et compacte qu'il y a une année.

Mais le point d'orgue de la journée, comme partout en Suisse, aura lieu avec une action simultanée à 15h24. L'après-midi de grève dans la capitale vaudoise se terminera avec une 'Purple critical mass' à vélo. Des actions étaient aussi prévues à Nyon, Yverdon et Renens.

Surprise nocturne

Egalement dans la nuit de samedi à dimanche, une action 'surprise' s'est déroulée au Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA). Peu après minuit, le groupe culture des grévistes féministes vaudois a projeté des slogans sur les façades du musée, près de la gare. Cette action était centrée sur 'les discriminations racistes et sexistes toujours présentes dans les milieux culturels'.

