Quinzième chapitre réussi pour Le Livre sur les quais à Morges

La quinzième édition du festival Le Livre sur les quais s'est terminée dimanche à Morges (VD) sur une note très positive. Près de 40'000 personnes sont venues rencontrer les quelque 150 autrices et auteurs invités durant les trois jours de la manifestation.

'La magie a de nouveau opéré sur les quais à Morges', s'est réjouie dans un communiqué la nouvelle directrice de l'événement, Alix Billen. 'Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le bilan complet, mais nous avons déjà pu constater que la vente de livres a très bien fonctionné et que les soutiens financiers ont été solides et nombreux pour cette édition anniversaire.'

Avec un nombre record de plumes helvétiques issues des quatre régions linguistiques, l'édition 2024 du festival a mis l'accent sur la Suisse. Des écrivains comme Peter Stamm, Walter Rosselli, Ariane Koch, Pedro Lenz, Olimpia De Girolamo ou Fanny Desarzens avaient notamment répondu présent pour cette manifestation marquée par une météo tropicale.

Croisières, vélo et lectures musicales

Les éditions Zoé étaient également à l'honneur, représentées par Bruno Pellegrino, Catherine Safonoff, Lukas Bärfuss, Gabriella Zalapì, Michel Layaz ou encore Catherine Lovey. Enfin, le monde de la traduction a lui aussi été mis en avant par le biais de tables rondes et de rencontres avec des traductrices et des traducteurs.

Pas moins de 120 événements figuraient au programme, parmi lesquels des débats, des lectures, des ateliers et des croisières littéraires. Ces dernières ont affiché complet pour la plupart. 'Les thèmes du festival, le corps et l’écologie, ont eux aussi rencontré un vif succès, notamment le nouveau format de la balade à vélo de Michaël Perruchoud et l’atelier yoga de Julien Levy', précisent les organisateurs.

Succès intergénérationnel

La lecture musicale de Gaël Faye accompagnée par le chanteur-guitariste Samuel Kamanzi a particulièrement marqué cette édition et réuni un public de plusieurs générations. La lecture dessinée en musique de Blaise Hofmann, Adrienne Barman et Stéphane Blok a elle aussi rencontré un succès notable.

Les organisateurs se réjouissent également de la 'belle fréquentation' des enfants et des familles auxquels une quinzaine d’autrices et auteurs jeunesse ont proposé des ateliers et des lectures durant le festival. Par ailleurs, près de 800 élèves ont participé aux rencontres scolaires et au rallye littéraire.

Comme les autres années, les dédicaces ont été 'plébiscitées' et ont impacté positivement la vente de livres.

Le seizième chapitre de la manifestation littéraire morgienne est d'ores est déjà agendé du 5 au 7 septembre 2025.

/ATS