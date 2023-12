Rachat de Seagen: Pfizer abaisse sa prévision de bénéfice

Le géant pharmaceutique américain Pfizer a annoncé mercredi que son bénéfice net par action à données comparables allait être grevé en 2024 par le rachat de la biotech Seagen. La reprise du spécialiste des traitements oncologiques doit être effective jeudi.

Référence pour les marchés, il devrait s'établir dans une fourchette de 2,05 à 2,25 dollars en 2024, contre 2,45 à 2,65 dollars anticipés auparavant, a indiqué Pfizer dans un communiqué, précisant que l'acquisition de la biotech allait peser à hauteur d'environ 40 cents par action. Il est attendu pour 2023 entre 1,45 et 1,65 dollar.

En revanche, le chiffre d'affaires annuel du groupe devrait s'étoffer notamment d'une contribution de 3,1 milliards grâce à Seagen pour se situer dans une fourchette de 58,5 à 61,5 milliards de dollars. Il prévoyait auparavant 54,5 à 57,5 milliards pour 2024 et 58 à 61 milliards pour l'exercice en cours.

Son bénéfice opérationnel devrait progresser de 8% à 10% en incluant Seagen mais hors effets de change et hors gamme anti-Covid (vaccin Cominarty et médicament Paxlovid). Pfizer a annoncé le 13 mars le rachat de la biotech pour 43 milliards de dollars, financés par endettement et par sa trésorerie.

Il a fait savoir mardi qu'il devrait être effectif jeudi, grâce à l'expiration des délais liés aux mesures antitrust et aux feux verts réglementaires. Seagen a développé des thérapies ciblées, dans le but de viser les cellules cancéreuses avec davantage de précision, diminuant ainsi les effets secondaires, une technologie prometteuse. Au moins quatre de ses traitements ont déjà été approuvés par les autorités américaines.

Pfizer a par ailleurs annoncé mardi une modification de sa structure commerciale, avec la création notamment d'une branche Pfizer Oncology Division. Cette nouvelle organisation doit entrer en vigueur au 1er janvier. Son programme de réduction des coûts devrait grimper à 4 milliards de dollars nets par an, soit 500 millions de plus que la dernière prévision établie au 1er août, a-t-il précisé mercredi.

/ATS