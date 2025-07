Radix : données personnelles sensibles publiées par des hackers

Après le piratage de la fondation Radix, des données personnelles sensibles sont apparues sur le darknet. On peut y trouver les noms et les dettes des clients interdits d’accès de casinos, rapportent vendredi la radio et la télévision alémaniques SRF.

La radio précise aussi que l'adresse, la profession, le revenu ou les relevés de salaire sont également visibles. L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) a pris connaissance fin juin de l'attaque menée par le groupe de pirates informatiques 'Sarcoma'.

Ils voulaient extorquer de l'argent à la fondation active dans la santé. Ils ont ensuite placé 1,3 téraoctet de données sensibles sur le darknet, selon les recherches de SRF Data.

Outre des informations personnelles sur des personnes interdites de casino de leur plein gré ou par décision, des données concernant 1300 autres personnes peuvent être consultées sur le Darknet. La plupart des personnes concernées ont accédé à la base de données piratée par le biais du 'Centre pour la dépendance au jeu et autres addictions comportementales'.

