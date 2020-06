Raiffeisen conclut un partenariat stratégique avec la Mobilière

Une semaine jour pour jour après avoir annoncé la fin de sa collaboration avec l'assureur Helvetia, le groupe Raiffeisen s'est félicité mercredi d'un nouveau 'partenariat stratégique' conclu avec la Mobilière. Ce dernier devrait entrer en vigueur au 1er janvier.

L'accord prévoit 'l'intermédiation exclusive et réciproque de produits, ainsi que l'élaboration de prestations et de solutions de produit communes, destinées aux jeunes, aux familles et aux PME', indique la coopérative bancaire dans un communiqué.

Les deux entreprises ambitionnent par ailleurs de développer une plateforme commune dédiée aux besoins des propriétaires de logement, avec pour objectif de 'créer une gamme de produits et de prestations complète' qui permettra à la clientèle de profiter d'un 'assortiment plus large de produits bancaires, de prévoyance et d'assurance harmonisés entre eux'.

Le lancement de la plateforme est prévu pour le premier semestre 2021. La coentreprise, qui sera détenue à parts égales par les deux parties - sous réserve de l'approbation des autorités compétentes - devrait par la suite élargir ses activités 'en permanence avec de nouveaux produits et prestations'.

