Raiffeisen incite à ses banques de rémunérer davantage l'épargne

Les clients de Raiffeisen pourraient voir la rémunération de leur épargne augmenter. La société recommande à ses filiales de relever les taux d'intérêts des comptes pour particuliers et entreprises à partir de début mai, a indiqué jeudi à AWP le groupe saint-gallois.

Pour les clients privés, Raiffeisen Suisse recommande un taux de 0,85% pour les avoirs jusqu'à 100'000 francs et de 0,5% au-delà de ce seuil. Les différents établissements sont libres d'appliquer ou non ces recommandations, mais en règle générale, ils s'alignent sur les conseils de l'organe central.

Cette mesure intervient trois semaines après la décision de la Banque nationale suisse (BNS) de relever son taux directeur à 1,5%, contre 1,0% jusque-là. Mi-février, la coopérative avait déjà invité les banques à relever au 1er avril leurs taux à 0,5%, contre 0,25%.

En ce qui concerne la clientèle entreprises, Raiffeisen Suisse recommande à partir du 1er mai pour les comptes en francs et en euros avec préavis de 90 jours un taux de 0,85% et pour ceux avec préavis de 180 jours un taux de 1,0%. A l'heure actuelle, la rémunération est de respectivement 0,5 et 0,75%.

Enfin, Raiffeisen relève au 1er mai la rémunération des comptes de prévoyance 3a à 0,9% et celle des comptes de libre passage à 0,5%. Dans ces deux cas, il ne s'agit pas de recommandations mais de directives, précise le groupe.

