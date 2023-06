Rebond des dépenses touristiques en Suisse et à l'étranger

A la faveur de la reprise des voyages, les dépenses touristiques en Suisse et à l'étranger se sont redressées l'année dernière. Le solde de la balance touristique s'est inscrit à -201,6 millions de francs, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les recettes de la balance touristique, soit les dépenses de visiteurs étrangers en Suisse, ont augmenté de 48,3% sur un an pour atteindre 16,6 milliards de francs.

En 2022, le nombre de touristes étrangers a continué à croître en Suisse, s'approchant de son niveau d'avant la pandémie. Les recettes issues des séjours dans l'hôtellerie, dans la parahôtellerie ou chez des particuliers ont doublé, atteignant 8,4 milliards, calculent les statisticiens fédéraux.

Une évolution positive s'est également dessinée dans les séjours hospitaliers, de même que les séjours d'études suite à des inscriptions d'étudiants étrangers, qui ont généré 3,6 milliards de recettes pour la Suisse (+5,6%).

Les recettes tirées de séjours sans nuitée ont également rebondi, de plus d'un quart à 4,6 milliards, portées à la fois par les excursions d'un jour et le tourisme de transit (+59,1%) et par les dépenses des frontaliers et des détenteurs de permis de courte durée (+9,3%).

Dépenses à l'étranger inférieures à 2019

Parallèlement, les dépenses des résidents suisses en voyage à l'étranger ont augmenté de 60,7% et se sont établies à 16,8 milliards. Malgré ce rebond, elles restent inférieures au niveau enregistré en 2019.

Les dépenses dans le cadre d'un séjour à l'étranger avec nuitées ont atteint 11,7 milliards (+84,3%). Cela représente une part de 70% sur le total des dépenses de la balance commerciale, précise l'OFS. L'effet de rattrapage, après deux années de pandémie n'a pas été enrayé par la hausse des coûts du transport et l'inflation dans les pays de destination, remarque l'OFS.

La reprise du tourisme d'achat a de son côté provoqué une forte hausse des dépenses réalisées dans le cadre d'une excursion journalière. Elles ont ainsi bondi de 24% à 5,1 milliards.

L'OFS précise que les chiffres sont provisoires.

/ATS