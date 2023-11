Recettes et résultats en hausse pour Salt au troisième trimestre

Salt a vu le nombre de ses abonnés mobile progresser au 3e trimestre, à la faveur de la croissance de la iclientèle commerciale et d'une 'dynamique de croissance' non quantifiée dans ses offres Internet et TV. Les recettes et la performance opérationnelle ont crû.

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires a progressé de 2,1% sur un an à 280,7 millions de francs, indique vendredi l'entreprise renanaise aux mains de l'homme d'affaires français Xavier Niel. Les revenus opérationnels se sont étoffés de 3,1% à 240,4 millions alors que les recettes tirées de la vente de téléphones et autres accesssoires se sont tassées de 3,8% à 40,2 millions.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a gonflé de 4,2% à 149,4 millions de francs. Le flux de trésorerie disponible a atteint 106,5 millions, stable en comparaison annuelle.

La maison-mère Matterhorn Telecom a dégagé un bénéfice net de 42,1 millions de francs, amélioré de 37%, selon le rapport trimestriel.

Salt a attiré 32'000 nouveaux abonnés mobile au troisième trimestre, ou 92'200 sur neuf mois ce qui représente un bond de 27%, précise le communiqué. Les offres destinées à la clientèle entreprise (B2B) ont connu la meilleure croissance sur neuf mois de ces dix dernières années, affirme Salt. Après un premier trimestre très fructueux en matière de nouveaux abonnés, la tendance a cependant ralenti jusqu'à fin septembre.

Salt explique que ses offres Internet et TV sont désormais accessibles à 2 millions de ménages, sans toutefois détailler le nombre de ses clients. Depuis fin septembre, huit nouvelles communes bénéficient des produits de l'opérateur vaudois dans ce domaine.

Sur neuf mois, les recettes de Salt ont atteint 819 millions de francs, soit une hausse de 3,0%. L'Ebitda a pris 4,7% à 427 millions. Le bénéfice net de Matterhorn Telecom a bondi de 36,2% à 113,9 millions.

Dans son communiqué, Salt note que les agences de notation S&P et Fitch ont remonté cet été le rating de crédit à long terme de Matterhorn Telecom à 'BB-'. La maison-mère a placé un emprunt de 100 millions de francs mi-juillet.

/ATS