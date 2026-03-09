Réchauffement relatif du climat de consommation en février

Les Helvètes sont demeurés parcimonieux au mois de février, nonobstant une modeste embellie ...
Réchauffement relatif du climat de consommation en février

Réchauffement relatif du climat de consommation en février

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Les Helvètes sont demeurés parcimonieux au mois de février, nonobstant une modeste embellie du climat de consommation en glissement annuel. Les craintes pour la situation économique à venir se sont nettement atténuées.

L'indice du climat à la consommation s'est établi à -30,4 points le mois dernier, contre -30,1 points en janvier et -33,8 points en décembre 2025, indique vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Le rétablissement sur un an repose sur l'ensemble des variables observées. L'appréciation de la situation économique générale à venir a regagné près de sept points pour s'afficher à -30,6%, tandis que la situation financière passée récupère plus de quatre points à -38,6 points.

L'évaluation de la situation financière à venir a grappillé 1 gros point à -25,6%, tout comme la propension à procéder à de grosses acquisitions, à -26,6 points.

Pour calculer les indices susmentionnés, le Seco a sondé le mois dernier 2368 personnes âgées d'au moins 16 ans. L'enquête se déroule en continu et est réalisée en ligne, précise le communiqué.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le patron d'UBS Sergio Ermotti empoche 14,9 millions en 2025

Le patron d'UBS Sergio Ermotti empoche 14,9 millions en 2025

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 10:55

Le Conseil d'Etat présente sa loi cantonale pour l'aéroport de Sion

Le Conseil d'Etat présente sa loi cantonale pour l'aéroport de Sion

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 10:21

Nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

Nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 10:19

Les exportations mondiales d'armes s'envolent, selon le SIPRI

Les exportations mondiales d'armes s'envolent, selon le SIPRI

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 00:57

Articles les plus lus