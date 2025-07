Records de valorisations pour les plus grandes capitalisations

Les plus grandes capitalisations mondiales ont atteint des niveaux de valorisation sans précédent, faisant fi des incertitudes géopolitiques et des défis conjoncturels au premier semestre, selon le baromètre publié par le cabinet de conseil EY jeudi.

Les 100 plus grandes sociétés cotées ont vu leur capitalisation boursière croître de 6,1% à 47,4 milliards de milliards dollars à la mi-parcours de l'année 2025. Comparé au niveau de valorisation de fin 2023, cela correspond à une progression de 34%.

Dans le top 100, on retrouve les trois poids lourds du SMI Roche, Nestlé et Novartis, tandis que le top 500 comprend en tout 14 sociétés suisses. Sur ces dernières, neuf entreprises ont obtenu une meilleure place dans le classement par rapport à début 2025, précisent les auteurs du rapport.

Prenant le pas sur Microsoft, puis Apple, le spécialiste des puces Nvidia est désormais l'entreprise cotée en Bourse la plus chère du monde. Le top 10 est composé uniquement de sociétés américaines, à l'exception de Saudi Aramco. Et sur les cent plus grandes capitalisations mondiales, 60 sont américaines, contre 32 il y a dix ans. 'L'importance de l'Europe sur les bourses mondiales a drastiquement diminué au cours des dernières années', expliquent les auteurs du rapport.

Sur les marchés financiers mondiaux, les services financiers et la technologie sont les secteurs moteurs de la croissance. Bien que l'Europe soit à la traîne par rapport aux Etats-Unis, quelques sociétés technologiques se hissent dans le classement: la société allemande SAP, le fabricant de puces néerlandais ASML et son homologue britannique Arm.

/ATS