Recul de 2,7% des recettes du commerce de détail en octobre

Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont connu en octobre un tassement de 2,7% en rythme mensuel et corrigés des variations saisonnières. En termes réels, soit en prenant en considération l'inflation, le recul a atteint 2,8%.

Entre septembre et octobre, les recettes du commerce de détail de denrées alimentaires, boissons et tabac ont diminué de 1,2% en termes nominaux. Inflation incluse, la baisse a atteint 1,9%, précise jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé périodique . Le secteur non alimentaire a vu ses revenus baisser de 3,5% (nominal) et 3,7% (réel) en comparaison mensuelle.

Sur un an, les chiffres d'affaires du commerce de détail corrigés de l'effet des jours ouvrables et fériés sont restés stables en valeur nominale. En termes réels, un recul de 2,5% est enregistré par rapport à octobre 2021.

Les recettes du commerce de détail hors stations-service n'accusent qu'une baisse de 0,6% en termes nominaux, mais se replient de 2,9% en tenant en compte l'effet du renchérissement.

Les revenus générés par les denrées alimentaires, boissons et tabac affichent une baisse de 0,3% en termes nominaux et de 3,7% en réel. Pour le secteur non alimentaire, ces reculs atteignent respectivement 0,5% et 2,2%.

