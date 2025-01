Recul des livraisons de ciment en 2024, conjoncture morose

Les livraisons de ciment en Suisse ont de nouveau reculé en 2024, sous le coup d'un secteur de la construction freiné par des conditions économiques difficiles. La situation s'est cependant améliorée en fin d'exercice.

Les livraisons de ciment helvétique ont reculé de 4,6% en 2024, après avoir baissé de 10% l'exercice précédent, a annoncé mardi l'Association suisse de l'industrie du ciment Cemsuisse.

'La conjoncture qui ne se redresse que lentement, la situation incertaine sur le plan politico-économique et les prix plutôt élevés de l'énergie ont pesé sur l'activité de construction', a indiqué la faîtière dans un communiqué.

Au seul quatrième trimestre, le secteur a cependant enregistré une hausse de 2,1% sur un an à 893'655 tonnes. 'Le recul plus important que prévu de l'inflation, les faibles taux d'intérêt et leurs effets positifs sur l'activité de construction (...) conduisent à des prévisions prudemment positives', a ajouté Cemsuisse.

/ATS