Recul du bénéfice semestriel d'Axpo, forte volatilité des prix

L'énergéticien Axpo revendique une bonne performance au terme du premier semestre de son exercice décalé 2025/26 (clos à fin mars), dans un contexte de volatilité des prix. Le bénéfice net s'est néanmoins étiolé de 7,7% sur un an, à 519 millions de francs.

La guerre au Moyen-Orient a généré de l'insécurité, de la complexité et de la volatilité, dont les conséquences restent à déterminer, indique jeudi l'entreprise argovienne. Cela a affecté la rentabilité au premier semestre.

Grâce à des effets exceptionnels, notamment des reports liés au Fonds de désaffectation pour les installations nucléaires et à celui de gestion des déchets radioactifs (Stenfo), le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) a néanmoins gonflé de 4,7% à 779 millions de francs, pour une marge améliorée de 1,4 point de pourcentage à 19,8%. Axpo souligne que toutes les activités ont contribué positivement au résultat. L'Ebit ajusté des effets exceptionnels a atteint 836 millions, en légère baisse de 1,3%.

L'unité Génération et distribution a vu son résultat ajusté bondir de 16,1% à 542 millions, grâce à la garantie de prix élevés de production de courant qui ont plus que compensé les effets de volumes liés à l'arrêt de la centrale de Gösgen. Le segment dévolu au négoce (Trading & Sales) a dégagé une marge brute de 756 millions, améliorée de 5,4%. L'Ebit ajusté de l'énergéticien lucernois CKW a grappillé 2,3% à 89 millions.

Les recettes totales se sont tassées de 3,0% à 3,93 milliards de francs, précise le communiqué.

En termes de trésorerie, une forte baisse est constatée au terme des six premiers mois de l'exercice décalé. Ainsi le flux de trésorerie des activités a plongé à 493 millions de francs, contre 620 millions lors du premier semestre 2024/25. Axpo qualifie néanmoins cela de très bon résultat dans un contexte difficile.

Les investissements bruts ont atteint 271 millions de francs, dont 113 millions en Suisse.

La direction anticipe un résultat plus faible au deuxième semestre par rapport aux six premiers mois de l'année, en raison de la saisonnalité des activités. La contribution au Stenfo devrait peser sur la rentabilité. Aucune prévision chiffrée pour l'ensemble de l'année n'est fournie.

/ATS