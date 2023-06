Reflux en mai du nombre de faillites d'entreprises en Suisse

La vague de faillites observée en Suisse depuis le début de l'année s'est essoufflée en mai. Le nombre de dépôts de bilan pour cause de défaut de paiement ou d'organisation a reculé de 4% à 760, indique lundi le cabinet Dun and Bradstreet dans son relevé périodique.

Les 3345 ouvertures de procédures de faillites n'en demeurent pas moins 4% plus élevées sur les cinq premiers mois de 2023 que sur la même période en 2022, avec des évolutions très contrastées d'une région à l'autre.

Les registres du commerce ont été particulièrement sinistrés sur le Plateau et dans nord-ouest du pays, avec une recrudescence d'un gros cinquième à un quart respectivement. Les cantons latins s'en sortent généralement mieux, à l'exception notable du Valais (+25%). Le Tessin a vu disparaître 16% de sociétés sur un an, quand Genève affiche même une baisse de 31%.

Les mises en faillite pour cause de lacunes organisationnelles se sont tassées de 16% à 1106, contrastant avec l'envol de 17% à 2239 de celles dues au manque de liquidités.

Les nouvelles entrées aux registres ont par ailleurs marqué le pas en mai, avec un recul de 1% à 4277 créations d'entreprises. Pas moins de 21'600 sociétés ont toutefois été créées entre janvier et fin mai, soit 3% de plus qu'un an auparavant.

/ATS