Refonte de l'horaire des CFF en Suisse romande à partir de 2025

Les CFF et la Conférence des transports de la Suisse occidentale (CTSO) s'accordent sur une refonte de l’horaire CFF dès 2025 en Suisse romande. Ce dernier vise à renforcer la ponctualité et permettre la réalisation des travaux de renouvellement de l’infrastructure.

La présentation a été effectuée vendredi à Fribourg, avec notamment le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert, président de la CTSO, et du directeur général des CFF Vincent Ducrot. L'accord s'inscrit dans un contexte d’augmentation des chantiers due à l’âge des infrastructures significativement plus important qu’en moyenne nationale.

Le nouvel horaire vise à renforcer la ponctualité et à permettre la réalisation des nombreux travaux de renouvellement de l’infrastructure. En parallèle, il facilitera les chantiers de développement visant à introduire le plus rapidement possible de nouvelles offres pour les clientes et les clients.

Politique climatique

Grâce à un système ferroviaire fort, les objectifs de politique climatique de la Confédération pourront être atteints. Le nouvel horaire entrera en vigueur le 15 décembre 2024. Dans le détail, il est prévu de rallonger certains temps de parcours et de faire de Renens (VD) une gare de correspondances entre des trains grandes lignes.

Le projet prévoit encore de prolonger systématiquement les trains RegioExpress de l’Arc lémanique jusqu’en Valais, d’introduire une nouvelle liaison Palézieux–Vevey et, de manière progressive, la cadence régionale à la demi-heure sur la ligne du Pied-du-Jura entre Bienne, Neuchâtel et Yverdon-les-Bains (VD).

Les trains IC5 auront tous leurs terminus à Lausanne, avec un changement à Renens pour les clients de/pour Genève.

/ATS