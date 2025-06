Rejet du projet d'aménagement de la gare de Locarno: pour 102 voix

Les Tessinois ont rejeté dimanche l'aménagement du nœud intermodal de la gare de Locarno pour 102 voix sur plus de 67'000 votants. Ils ont aussi dit non, à 54%, à une initiative syndicale pour des soins socio-sanitaires et des prestations socio-éducatives de qualité.

Avec une participation de 31,33%, le projet de la gare de Locarno a été rejeté par 33'793 non contre 33'621 oui, soit 50,12% de non.

Ils n'ont pas voulu des dépenses d'un montant total de 16 millions de francs pour le réaménagement devant permettre de changer facilement et rapidement de modes de transport (train, bus, tram, etc.). Le canton du Tessin ne devait y participer qu'à hauteur de sept millions de francs, le reste étant pris en charge par la Confédération et les communes concernées.

Quant à l'initiative sur les soins, avec une participation de 31%, elle a été rejetée par 37'60 non contre 30'329 oui. Elle visait une nouvelle loi qui fixe des conditions cadres pour les hôpitaux, les services de secours, les maisons de retraite, les services de soins à domicile et autres.

/ATS