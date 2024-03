Rendre les grandes entreprises d'électricité plus résilientes

Les risques en matière de liquidités et de surendettement des grandes entreprises d'approvisionnement en électricité doivent être limités. Le Conseil fédéral a mis en consultation vendredi de nouvelles prescriptions pour les entreprises d'importance systémique.

Ces entreprises, respectivement leurs propriétaires, qui sont principalement des cantons et des communes, doivent veiller à disposer en tout temps de suffisamment de liquidités et à être assez stables pour pouvoir éviter tout surendettement et assumer leurs engagements financiers même lors de situations de crise, indique dans un communiqué le gouvernement. Celui-ci peut fixer des exigences minimales.

Huit entreprises sont concernées: Axpo, Alpiq et BKW, mais aussi Primeo Energie SA, Azienda Elettrica Ticinese (AET), Groupe E SA, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) et Industrielle Werke Basel (IWB).

Ce projet fait suite au mécanisme de sauvetage pour les entreprises d'électricité adopté par le Parlement en septembre 2022. Les mesures décidées dans ce cadre sont limitées à fin 2026.

/ATS