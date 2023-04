Rénové, le bateau Ville d'Estavayer remis à l’eau

Après d'importants travaux de rénovation, le bateau Ville d’Estavayer de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) a effectué vendredi matin sa croisière inaugurale. L'embarcation est davantage adaptée aux besoins des groupes.

'C'est le premier bateau de la flotte à jouir de ce redesign', a déclaré Jean-Luc Rouiller, directeur de la compagnie. L'intérieur a été repensé pour offrir davantage de confort à la clientèle, 'afin de naviguer sur les Trois-Lacs comme dans un cocon'. L'accessibilité pour les personnes handicapées est aussi assurée.

Le redesign est le fruit d'une collaboration entre les équipes de la LNM et l'entreprise d'architecture intérieure Gehri. Les partenaires ont restauré et remis au goût du jour les éléments existants et privilégié les matériaux, les fournitures et les artisans de la région.

Depuis le début de la saison 2023, la compagnie a réduit la vitesse de sa flotte de 20 à 18 km/h pour des questions énergétiques et écologiques. Elle a donc dû revoir ses horaires, ce qui a fâché, selon Arcinfo, certaines communes comme St-Blaise, Hauterive ou Cortaillod, Bevaix ou Gorgier qui perdent des dessertes.

/ATS