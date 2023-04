Rénové, le bateau Ville d'Estavayer remis à l’eau

Après d'importants travaux de rénovation, le bateau Ville d’Estavayer de la LNM, qui navigue sur les lacs de Neuchâtel et Morat, a effectué vendredi matin sa croisière inaugurale. L'embarcation de 240 places sera davantage adaptée aux besoins des groupes.

'C'est le début d'une nouvelle ère', a déclaré Jean-Luc Rouiller, directeur de la compagnie. Datant de 1961, le bateau est un des plus anciens et un des plus petits de la flotte. La prochaine embarcation rénovée sera le Fribourg dès l'hiver prochain.

L'intérieur du Ville d'Estavayer a été repensé pour offrir davantage de confort à la clientèle et une accessibilité pour les personnes handicapées. Le redesign est le fruit d'une collaboration entre les équipes de la LNM et l'entreprise d'architecture intérieure Gehri.

Les partenaires ont restauré et remis au goût du jour les éléments existants et privilégié les matériaux, les fournitures et les artisans de la région. Le revêtement du sol est en chêne suisse, avec un prix inférieur à celui des bois européens.

Le plafond a été laissé en l'état mais une couche supplémentaire en PET recyclé a été ajoutée, ce qui permet une meilleure isolation phonique. Le bateau est long de 23 mètres et large de 7,5 mètres. Il transporte plusieurs milliers de passagers chaque année.

500'000 francs

La rénovation a coûté environ 500'000 francs. 'Pour le Fribourg, il faudra compter au moins un million', a ajouté le directeur. La compagnie compte sept embarcations. 'On aimerait disposer d'un nouveau bateau en 2026. On verra alors si on conserve toutes les embarcations. On a un calendrier de rénovation sur dix ans'.

Le nouveau bateau compterait 500 places et une salle de banquet, avec scène rétractable, de 200 places. 'Elle serait idéale pour les mariages', a ajouté le directeur.

Discussion avec les communes

Depuis le début de la saison 2023, la compagnie a réduit la vitesse de sa flotte de 20 à 18 km/h pour des questions énergétiques et écologiques. Elle a donc dû revoir ses horaires, ce qui a fâché, certaines communes comme St-Blaise, Hauterive, qui perdent des dessertes.

'Le projet avait été validé par les autorités et les offices de tourisme concernés. On n'a pas le temps et les moyens de consulter chaque commune', a expliqué Jean-Luc Rouiller. 'On fera une séance d'ici à la fin de l'été avec les communes pour discuter des avantages et désavantages de ce nouvel horaire, quand on connaîtra la fréquentation'.

Des corrections seront peut-être envisagées pour la saison prochaine. 'Il est impossible de changer d'horaire en cours d'année', a ajouté le directeur.

La LNM prévoit une parade navale le 7 mai, un événement qui aurait dû clore le jubilé du 150e anniversaire de la compagnie. Il avait dû être annulé en raison de la météo défavorable de l’automne dernier.

/ATS