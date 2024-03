Rentabilité en repli pour Mobilezone en 2023

Mobilezone a vu sa rentabilité fléchir en 2023. Etoffant légèrement ses revenus, le distributeur zougois de téléphones portables et opérateur virtuel a cependant vu son bénéfice net se contracter à 49,5 millions de francs, contre 54,5 millions douze mois auparavant.

Après une première partie d'année difficile, Mobilezone a redressé la barre au 2e semestre, le chiffre d'affaires annuel progressant au final à 1,01 milliard de francs, contre 1,0 milliard en 2022, ressort-il du communiqué diffusé vendredi par l'entreprise établie à Risch. Les effets de changes - essentiellement l'appréciation du franc au regard de l'euro, Mobilezone réalisant 70% de ses recettes en Allemagne - ont pesé à hauteur de 3,9% sur les revenus, leur croissance organique s'inscrivant elle à 2,6%.

En matière de rentabilité, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a fléchi à 65,7 millions de francs, contre 70,6 millions en 2022. La marge correspondante s'est fixée à 6,5%, contre 7,0% douze mois auparavant. Ajusté des éléments exceptionnels, à savoir d'effets de changes pour 0,9 million, de charges de 2 millions liées aux mesures de réduction des coûts et de 1 million en raison de la faillite du distributeur helvétique de la marque chinoise de téléphones mobiles Oppo ainsi qu'un amortissement consécutif à la mise en service d'une nouvelle plateforme en ligne, l'Ebit a atteint 71,1 millions, contre 73,3 millions un an auparavant.

Quant au résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), il a diminué à 77,2 millions de francs, contre 79,5 millions en 2022.

Tant le chiffre d'affaires que l'Ebit ont dépassé les attentes des analystes, le bénéfice net s'inscrivant lui dans le cadre des prévisions. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient anticipé en moyenne des revenus de 974 millions de francs, un Ebit de 65 millions et un bénéfice net de 49,6 millions.

Evoquant l'exercice en cours, Mobilezone table sur un Ebit entre 68 et 75 millions de francs, alors que la marge correspondante devrait elle grimper à 8% d'ici 2025. En matière de versements aux actionnaires, qui doivent demeurer 'attrayant' à l'avenir, soit un taux entre 60 et 80%, contre 60 à 75% jusqu'alors, le groupe zougois prévoit un dividende stable au titre de l'exercice 2024.

/ATS