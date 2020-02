Repli des prix à la consommation de 0,2% en janvier

Les prix à la consommation se sont repliés en janvier, essuyant un recul de 0,2% sur un mois. L'indice s'est inscrit à 101,5 points (base 100 en décembre 2015).

Sur un an, l'inflation s'est portée à +0,2%, a précisé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel.

La baisse sur un mois est à mettre sur le compte d'un recul des prix des produits importés (-1,3%). Sur un an, ils ont reculé de 0,2%. A l'inverse, les prix ont progressé de 0,1% sur un mois pour les produits indigènes et de 0,3% sur un an.

L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors produits frais et saisonniers, énergie et carburants, a reculé de 0,5% sur un mois mais s'est inscrite en hausse de 0,2% sur un an.

L'OFS explique la baisse sur un mois par plusieurs facteurs, dont le recul des prix de l'habillement et des chaussures en raison des soldes (-6,9%). Les prix des médicaments (-1,4%) et des voyages à forfait internationaux (-2,2%) ont également diminué.

En revanche, les prix ont progressé dans l'hôtellerie (+17,4%) par rapport au mois précédent. Les prix des voitures ont augmenté sur un mois, tant sur le marché de l'occasion (+1,8%) que dans le neuf (+0,7%).

