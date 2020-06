Repli des prix à la production et l'importation en mai

Les prix à la production et à l'importation (PPI) en Suisse ont légèrement reculé sur un mois en mai et se sont nettement repliés sur un an, principalement en raison de la très forte baisse des prix pour les produits pétroliers.

L'indice PPI, compilé par l'Office fédéral de la statistique (OFS), a baissé de 0,5% comparé à avril à 97,6 points, et de 4,5% par rapport à mai 2019, selon un communiqué.

En rythme annuel, les tarifs à la production ont été essentiellement tirés à la baisse par la collecte des déchets et le recyclage (-23,5%) et les préparations pharmaceutiques (-4,6%).

Pour les importations, ce sont principalement les prix des hydrocarbures (-53,7%) et des produits pétroliers (-60,4%) qui se sont effondrés.

Ce repli est conforme à l'évolution des tarifs de l'or noir. Les prix du baril de WTI et de Brent ont ainsi chuté de plus de 43% sur un an.

/ATS