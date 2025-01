Repli des ventes de voitures neuves en Suisse en 2024

Les ventes de voitures neuves en Suisse et au Liechtenstein se sont repliées l'an dernier. Alors que le nombre d'immatriculations a chuté de 5% à 239'535, l'affaiblissement de la conjoncture et des signaux politiques erronés concernant l'électromobilité ont pesé.

La part de marché des véhicules branchés, à savoir les voitures électriques ainsi que des modèles hybrides rechargeables (plug-in), a stagné à 28% en 2024, constate l'Association des importateurs automobiles auto-suisse.

Selon la faîtière, les valeurs cibles abaissées en matière de CO2 pour les voitures de tourisme et de livraison neuves, qui entreront en vigueur en 2025, ainsi que l'introduction pour la première fois de prescriptions correspondantes pour les véhicules utilitaires lourds rendent pourtant nécessaire une croissance massive des propulsions électriques. Or, auto-suisse fait part de l'absence de 'règles claires'.

Si les ventes de voitures neuves disposant de motorisations hybrides complètes ou légères ont bondi de 17%, représentant plus du tiers (33,6%) du total, celles des automobiles propulsées par un moteur électrique ont plongé de 12,5% à 46'141, alors même que 200 modèles sont proposés en Suisse. Quant aux nouvelles immatriculations de voitures hybrides rechargeables, elles ont reculé de 10,4% à 20'801.

Loin de l'objectif visé

Auto-suisse attribue les replis à la suppression début 2024 de l'exonération de l'impôt automobile de 4% pour cent pour les véhicules électriques, laquelle est venue renchérir les prix de ces derniers. De plus, le Parlement s'est prononcé contre un renforcement de l'infrastructure de recharge privée dans la loi sur le CO2, sans compter des tarifs jugés excessifs de la part des entreprises énergétiques publiques.

Sur le seul mois de décembre, pourtant le meilleur de 2024, les ventes de voitures neuves ont diminué de 5,9% sur un an. Au final, les nouvelles immatriculations sont restées bien loin des 300'000 affichées avant la pandémie de coronavirus.

Reste que l'évolution des ventes de voitures mues par des moteurs à essence et diesel ne s'est pas non plus révélée favorable, les premières dégringolant l'an dernier de 17% à 83'866 unités et les secondes de 4,1% à 23'499.

/ATS