Restructuration chez Mobilezone, 80 emplois supprimés en Allemagne

Mobilezone veut restructurer ses activités de vente indirecte en Allemagne. Le spécialiste de la téléphonie mobile compte notamment supprimer 80 emplois sur le d'Obertshausen. La réorganisation doit permettre d'économiser 5 millions d'euros d'ici 2021.

La décision intervient alors que les conséquences de la pandémie de coronavirus ont laissé des traces sur les résultats opérationnels du groupe au premier semestre, précise mercredi la société dans un communiqué. Le confinement a mis un coup d'arrêt à la progression des performances enregistrées depuis le début de l'année.

Les activités de ventes indirectes sur le site d'Obertshausen, de la filiale einsAmobile, seront déplacées à Bochum et Münster. La consolidation des activités commerciales pèsera à hauteur de 6 millions d'euros, un montant unique, sur le résultat opérationnel (Ebit) 2020.

'En effectuant ces changements opérationnels, nous voulons être dans la meilleure position possible pour consolider nos ventes indirectes sous une seule nouvelle et solide marque centrale', a expliqué Markus Bernhard, directeur général (CEO) de Mobilezone.

Grâce à la réorganisation, les processus financiers et logistiques seront optimisés, les lignes de communication plus courtes et la disponibilité des produits plus large pour les partenaires.

Fort impact du coronavirus

Dès la mi-mars, la majorité des succursales de Mobilezone a été fermée en Suisse, de même qu'en Allemagne. Les boutiques restées ouvertes ont quant à elle essuyé un repli de 61% de la fréquentation tandis qu'en Allemagne les ventes ont chuté de 65%. En Suisse et en Autriche, les réparations de smartphones ont décliné de 57%.

Certes, les contrats conclus en ligne avec Sparhandy et Deinhandy ont été supérieurs à la moyenne, de même que les activités de e-commerce en Suisse et celles destinées aux entreprises. Des mesures de chômage partiel ont également été introduites mais tout cela n'a en aucun cas permis de compenser les pertes, précise Mobilezone.

Mobilezone s'attend à ce que la pandémie ait eu un impact de 11 à 13 millions de francs sur l'Ebit au premier semestre. Le directeur général se veut toutefois optimiste et s'attend à ce que la marche des affaires reprenne conformément aux attentes dès le second semestre.

Les objectifs pour l'exercice en cours, formulés le 13 mars, soit un Ebit de 56 à 61 millions de francs attendu pour 2020, ont été mises à jour pour tenir compte des conséquences de la crise et des coûts de restructuration en Allemagne. La société s'attend ainsi désormais à un Ebit 2020 entre 38 et 43 millions. Pour 2021, elle table sur un chiffre entre 61 et 66 millions.

/ATS