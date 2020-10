Résultats trimestriels en baisse pour Clariant

Le chimiste de spécialités Clariant a dévoilé jeudi des résultats globalement en retrait au troisième trimestre, impactés par la pandémie de Covid-19, la chute des prix du pétrole et des effets de change défavorables. Le groupe bâlois poursuit sa restructuration.

Entre juillet et fin septembre, les ventes ont décliné de 14% sur un an à 893 millions de francs. En faisant abstraction des effets de changes, le chiffre d'affaires n'a baissé que de 7% sur la période, a indiqué Clariant jeudi dans un communiqué.

De l'aveu du groupe, le troisième trimestre a enregistré la baisse la plus prononcée des recettes depuis le début de l'année. Clariant a enregistré une très forte demande en Chine et en Inde, alors que les ventes ont reculé en Amérique latine et en Europe. La baisse a été encore plus notable en Amérique du Nord.

La rentabilité a également bu la tasse, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) corrigé des éléments exceptionnels s'étant contracté de 19% à 137 millions de francs. La marge afférente s'est pour sa part contractée de 0,9 point à 15,3%.

Ces chiffres clés sont mitigés au vu des attentes du marché. Les analystes interrogés par AWP tablaient en moyenne sur des ventes de 881 millions de francs, un Ebitda ajusté de 151 millions et une marge de 16,1%.

La direction n'a pas émis de prévision chiffrée pour l'ensemble de l'année, se contentant d'indiquer que l'impact de la pandémie sera 'légèrement moins important' sur les ventes et la rentabilité du quatrième trimestre.

Clariant progresse par ailleurs dans sa restructuration. La vente prévue de la division Pigments est en progression.

