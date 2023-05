Retours du week-end de l'Ascension: patience exigée au Gothard

Les automobilistes ont dû s'armer de patience ce week-end pour revenir de week-end après le pont de l'Ascension. Les bouchons ont atteint huit kilomètres samedi après-midi et dimanche à la mi-journée au portail sud du tunnel du Gothard.

Le temps d'attente entre Faido et Airolo (TI) était estimé à 1h20, a indiqué le TCS sur Twitter. Les bouchons se sont résorbés en fin d'après-midi. La situation n'a pas atteint le pic de l'an dernier, lorsque Viasuisse avait enregistré une colonne de 15 kilomètres devant l'entrée du tunnel.

Le trafic ferroviaire a également été perturbé. Selon les CFF, la ligne principale entre Berne et Olten (SO) a subi des retards, des suppressions et des déviations pendant plusieurs heures dimanche en raison d'une panne de caténaire. Des trains Interregio, mais aussi des Intercity ont été touchés.

/ATS