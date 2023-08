Revenus et rentabilité en hausse pour la Banque cantonale de Bâle

Le groupe Banque cantonale de Bâle a vécu un bon 1er semestre, tirant profit de la hausse des taux. Etoffant ses revenus, l'entreprise constituée de la Banque cantonale de Bâle et de la Banque Cler a vu son bénéfice net bondir de 20,7% à 75,52 millions de francs.

Les revenus se sont hissés à 336,97 millions de francs, en hausse de 12,7%, reflet notamment de la croissance des opérations porteuses d'intérêts, lesquelles ont crû de près de 35 millions au regard des six premiers mois de 2022, ressort-il du rapport semestriel du groupe publié jeudi. Alors que les charges d'exploitation se sont légèrement tassées de 0,3% à 166,96 millions, le résultat d'exploitation est ressorti à 155,85 millions, soit pas loin d'un tiers de plus (+32,3%) qu'à fin juin 2022. Le ratio coûts/revenus a baissé de 6,6 points de pourcentage à 49,6%.

A 55,3 milliards de francs à fin juin, le total du bilan du groupe était supérieur de 0,1% à celui de l'année précédente. Dans les affaires hypothécaires, les créances ont progressé de 2,0% à 32,2 milliards, en phase avec l'évolution du marché.

A elle seule, la maison-mère du groupe, la Banque cantonale de Bâle, a dégagé un bénéfice net semestriel de 70,04 millions de francs, en hausse de 23,7%. Les revenus ont progressé de 17,3% à 248,5 millions et le résultat d'exploitation s'est envolé de 37,3% à 123,38 millions.

Quant à la Banque Cler, établissement du groupe actif pour sa part à l'échelon national, le bénéfice net s'est enrobé de 4,8% à 21,5 millions de francs. A l'image de la maison-mère, elle a accru ses revenus de 2,6% à 128,8 millions, tout en réduisant en parallèle ses charges de 3,7% à 75,1 millions. Le résultat d'exploitation s'est ainsi étoffé de 14% à 48,5 millions.

Sur le semestre sous revue, le groupe a achevé le transfert de la clientèle commerciale et institutionnelle de la Banque Cler vers la BKB. L'opération vise d'une à permettre à la Banque Cler de se concentrer sur la croissance avec les clients privés et immobiliers et, d'autre part, sur le suivi des groupes de clients exigeants au niveau du groupe.

Disposant d'une base de revenus 'durable et largement étayée', le groupe s'estime bien positionné pour l'avenir. La dynamique favorable affichée en première partie d'année devrait ainsi se poursuivre au second semestre, anticipe la BKB. Un bon, voire un très bon résultat annuel est attendu.

/ATS