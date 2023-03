Richemont lance un outil contre le vol de montres et bijoux

Richemont annonce jeudi le lancement d'un outil destiné à améliorer le traçage de montres et bijoux de luxe perdus ou volés. Cette plateforme, nommée Enquirus, est également ouverte aux produits des concurrents du groupe genevois.

Cette solution destinée au secteur du luxe dans son ensemble doit faciliter la coopération entre la police et les assureurs par-delà les frontières, explique Jérôme Lambert, directeur général du groupe genevois propriétaire notamment des marques Cartier et Van Cleef & Arpels, cité dans le communiqué. L'objectif est d'intégrer le plus grand nombre d'acteurs du marché.

Dans sa configuration actuelle, la plateforme prend en considération 175 marques de luxe et de joaillerie. Richemont revendique des milliers de clients ayant déjà enregistré leur collection, dont 28'000 montres et bijoux signalés comme perdus ou volés.

Le Département de la Sécurité territoriale à Paris, le Service des bijoux de la police genevoise et d'autres forces de l'ordre en Europe sont enregistrés sur Enquirus, détaille le communiqué.

/ATS