Richemont nomme Giorgio Sarné comme nouveau patron de Montblanc

Le groupe de luxe Richemont a trouvé un nouveau directeur général pour sa marque Montblanc. Giorgio Sarné prendra la tête du fabricant de montres, de bijoux et de maroquinerie le 15 novembre prochain.

M. Sarné a plus de 20 ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans l'industrie du luxe, indique Montblanc dans un communiqué publié mardi. Ainsi, il a occupé des postes à l'échelle mondiale dans des maisons telles que Veuve Clicquot et TAG Heuer. Plus récemment, il a été directeur général de Stuart Weitzman du groupe Tapestry.

L'ancien CEO de Montblanc, Nicolas Baretzki a quitté son poste fin septembre 2023, après six ans à cette fonction. Depuis lors, la marque a été dirigée par le directeur général de la division mode et accessoires de Richemont, Philippe Fortunato.

