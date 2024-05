Richemont rachète le joaillier italien Vhernier

Richemont s'empare du milanais Vhernier, aux mains de la famille Traglio depuis 2001. Le joaillier rejoindra le portefeuille de marques de bijoux de luxe du groupe genevois. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

Vhernier fabrique tous ses bijoux à la main à Valence-sur-Pô, dans le Piémont. Ils sont ensuite vendus via un réseau de boutiques mono ou multi-marques, essentiellement en Europe et aux Etats-Unis. L'entreprise compte aussi la marque d'orfèvrerie et de décoration De Vecchi Milano 1935.

Johann Rupert, président de Richemont, a souligné dans le communiqué publié mardi, que Vhernier 'complète parfaitement notre collection existante de maisons de joaillerie renommées', comprenant Cartier, Van Cleef & Arpels et le milanais Buccellati.

La transaction 'n'aura pas d'impact financier significatif sur les actifs nets consolidés de Richemont ou le résultat opérationnel pour l'exercice se terminant au 31 mars 2025'. La finalisation de l'acquisition reste soumise à l'approbation des autorités de régulation.

