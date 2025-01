Richemont voit ses recettes augmenter au troisième trimestre

Le géant du luxe Richemont a vu ses recettes croître au troisième trimestre de son exercice décalé 2024/25, clos fin décembre. Une croissance à deux chiffres a été enregistrée dans toutes les régions, sauf sur le continent asiatique où elle est en recul.

Durant la période sous revue, les recettes ont augmenté de 10%, et également de 10% hors effets de change, pour atteindre 6,15 milliards d'euros, informe un communiqué publié jeudi par le groupe qui parle de son chiffre d'affaires comme 'le plus élevé jamais atteint'.

Les analystes interrogés par l'agence AWP tablaient en moyenne sur des revenus bien plus bas, de 5,6 milliards d'euros et sur une croissance organique de -0,7%.

La division joaillerie a enregistré 4,5 milliards d'euros de ventes, soit 14% de plus qu'à la même période un an plus tôt. Hors effets de changes, la croissance est aussi de 14%.

Dans ce secteur, les quatre marques de l'entreprise, soit Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels et Vhernier, ont vu leur croissance s'accélérer en glissement annuel pour atteindre 14%, contre 12% auparavant.

'Cette croissance a été alimentée par la performance des lignes emblématiques, soutenues par des nouveautés qui ont rencontré un vif succès, en particulier pendant la saison des fêtes de fin d'année', précise le communiqué.

Sur le plan géographique, la plus forte contribution provient de la zone Amérique qui a connu une hausse de 22% avec et hors effet de change, à 1,6 milliard. Viennent ensuite la région Moyen-Orient et Afrique, où les recettes ont grimpé de 20% (21% hors effets de change) à 542 millions, l'Europe, où le chiffre d'affaires a augmenté de 19% (19% hors effets de change), à 1,5 milliard, puis le Japon où les revenus se sont également enrobés de 19% (15% hors effets de change) à 592 millions.

En Asie, les ventes ont essuyé un repli de 7% (7% hors effets de change), à 1,9 milliard.

Au 31 décembre, la trésorerie nette de Richemont s'est améliorée à 7,9 milliards, contre 6,8 milliards un an plus tôt.

En ce qui concerne les perspectives du groupe, la direction ne donne pas de précisions.

/ATS