Rieter envisage de nouvelles suppressions d'emplois

Le fabricant de machines textiles Rieter va supprimer plus de 10% de ses effectifs en Suisse. Cette nouvelle restructuration est la dernière d'une longue série pour le groupe zurichois qui a vu ses recettes chuter de près de moitié au premier semestre 2024.

Rieter poursuit ses réductions d'effectifs, selon un communiqué du syndicat Employés Suisse publié vendredi. Le groupe basé à Winterthour, dans le canton de Zurich, envisage de se séparer de 10% de son personnel en Suisse. 'La mesure touche 74 collaborateurs, parmi lesquels 14 personnes ont déjà donné leur démission', a précisé à l'agence de presse AWP une porte-parole d'Employés Suisse, ajoutant que le processus de consultation des représentants des salariés avait commencé.

Le fabricant de machines textiles a déjà traversé plusieurs phases de licenciements et de restructurations au cours des cinq dernières années. Au cours du premier semestre, 13% des emplois ont déjà été supprimés.

Employés Suisse 'attend de la direction de Rieter qu'elle assume ses responsabilités sociales et qu'elle veille à ce que toutes les décisions soient mises en oeuvre dans le plus grand respect possible pour les collaborateurs concernés'. Le syndicat exige en outre qu'une attention particulière soit portée aux propositions des représentants du personnel et que toutes les alternatives aux licenciements prévus soient examinées.

Rieter a vu ses ventes chuter de 44% sur un an à 421 millions de francs au premier semestre 2024. L'entreprise a lancé il y a un an un programme d'économies baptisé Next Level pour éviter de tomber dans le rouge. Au total, le groupe compte 5300 postes à temps plein.

/ATS