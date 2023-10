Roche acquiert Telavant pour plus de 7 milliards de dollars

Le laboratoire bâlois Roche a conclu un accord pour acquérir l'américain Telavant et les droits pour un traitement gastroentérologique auprès de Roivant pour un prix d'achat de 7,1 milliards de dollars (6,4 milliards de francs).

Des paiements d'étape de 150 millions sont également prévus.

Le contrat prévoit le développement, la production et les droits de commercialisation du médicament RVT-3101 par Roche aux Etats-Unis et au Japon. Cet anticorps a livré fin juin des résultats prometteurs en étude clinique de phase IIb contre la colite ulcéreuse et est en passe d'intégrer une phase III.

Selon Roche, 8 millions de personnes sont diagnostiquées au niveau mondial avec cette maladie chronique.

L'opération doit être clôturée d'ici la fin de l'année ou au premier trimestre 2024.

Vers une nouvelle étude clinique

Le groupe pharmaceutique rhénan va démarrer l'étude clinique de phase III 'le plus rapidement possible', a-t-il souligné dans un communiqué publié lundi. Hors les Etats-Unis et le Japon, les droits de commercialisation reviennent à l'américain Pfizer. Ce dernier détenait Telavant via une coentreprise avec Roivant.

Roche a aussi souscrit une option pour une collaboration avec Pfizer sur l'anticorps p40/TL1A, actuellement en études cliniques de phase 1.

Créé en 2014 et coté au Nasdaq américain à la faveur d'une intégration dans une coquille dédiée au printemps 2021, le bâlois Roivant se présente comme un incubateur de sociétés biopharmaceutiques, dédiées chacune au développement de traitements spécifiques. Le RVT-3101 constitue le coeur d'activité de la filiale Telavant, cofondée en fin d'année dernière avec Pfizer pour développer cette substance issue du portefeuille du mastodonte américain.

