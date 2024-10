Roche investit 215 millions de francs dans le canton de Zoug

Roche a lancé mardi la construction d'un nouveau bâtiment de production de sa branche Diagnostics à Rotkreuz, dans le canton de Zoug, pour un investissement de 215 millions de francs.

Ce site d'environ 29'000 mètres carrés 'remplace un ancien bâtiment de production, qui a atteint la fin de sa durée de vie après environ trois décennies', selon le communiqué du géant pharmaceutique bâlois. Le chantier devrait être achevé d'ici 2027.

Roche justifie cet investissement par le fait que 'le développement et l'introduction de nouveaux tests et systèmes pour le diagnostic rapide et fiable de maladies nécessitent un espace supplémentaire qui ne pourra, à l'avenir, plus être fourni par l'infrastructure existante sur le site de Rotkreuz.' Le poids lourd de l'indice vedette de la Bourse suisse 'souligne son engagement clair en faveur de la Suisse.'

Sur le site de Rotkreuz, Roche Diagnostics International développe, produit et commercialise des instruments diagnostiques et des capteurs. Il est 'l'un des principaux sites de la division Roche Diagnostics et le principal employeur privé du canton de Zoug, avec quelque 2700 employés', précise le document.

Roche rappelle que pendant la pandémie de Covid-19, 'les équipes de Rotkreuz ont joué un rôle décisif dans le développement du premier test Sars-Cov-2 pour le système de laboratoire entièrement automatisé' de type Cobas. La production sur le site 'a été rapidement et efficacement élargie' afin 'de répondre à la demande mondiale croissante de tests PCR'.

La croissance de cette division a ralenti l'an passé avec la fin de l'épidémie, rapportant 14,1 milliards de francs de recettes au groupe, contre 17,7 milliards en 2022.

/ATS