Roche lance une nouvelle génération de tests Covid en Europe

Le géant pharmaceutique et du diagnostic Roche s'apprête à lancer une deuxième génération de tests rapides du Sras-Cov-2 dans les pays reconnaissant le marquage CE de conformité européenne.

Les trois dispositifs antigéniques, dont deux sont destinés aux praticiens et un aux particuliers, sont tous compatibles avec la plateforme Covid-19 Navify, permettant d'enregistrer, afficher et partager les status de vaccination et résultats de tests.

La division Diagnostics de la multinationale rhénane, qui a connu un essor considérable grâce à ses tests Covid-19 depuis l'éclatement de la pandémie de coronavirus, assure rester en mesure de produire mensuellement des dizaines de millions de tests pour assouvir une demande persistante. La multinationale rhénane dispose encore d'une option pour étoffer ses capacités en cas de besoin.

La nouvelles génération de tests rapides sera distribuée conjointement avec le coréen SD Biosensor, avec lequel Roche collabore depuis le début de la crise sanitaire.

Roche annonce parallèlement des résultats intermédiaires d'une étude clinique baptisée Jewelfish sur son traitement Evrysdi (risdiplam) de l'amyotrophie spinale pour les patients de six mois à 60 ans, suggérant un bénéfice soutenu sur au moins deux ans pour les fonctions moteurs.

/ATS